Max-фактор

Пермские чиновники начали использовать новый российский мессенджер Max. Первым свой официальный канал на новой платформе зарегистрировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По данным «Ъ-Прикамье», перевод деловых коммуникаций на платформу коснулся всех подведомственных структур. По словам источника, решение поступило от «вышестоящих органов власти». Ранее Роскомнадзор частично ограничил функционирование популярных иностранных мессенджеров. Эксперты называют перевод работы чиновников на новую платформу «безальтернативным». Не исключено, что административные структуры продолжат онлайн-работу в иностранных мессенджерах неофициально.



Пермским органам местного самоуправления рекомендовали установить новый российский мессенджер Max. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник в мэрии, соответствующее распоряжение рекомендательного характера поступило в администрацию Перми и городскую думу. Первым на новой платформе создал свой официальный канал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По словам господина Махонина, там он будет рассказывать о работе по развитию региона. Кроме этого, в Max уже существует официальная страница правительства Пермского края. Ранее о создании своих каналов заявили главы других субъектов РФ, в том числе глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Удмуртии Александр Бречалов.

На запрос «Ъ-Прикамье» о регистрации представителей власти и переводе их работы в мессенджер Max в администрации Перми не ответили. По информации источника «Ъ-Прикамье», письмо об оказании содействия по переводу домовых чатов многоквартирных домов до 1 декабря 2025 года поступило в администрацию Мотовилихинского района. На платформе предлагается создать единый клиентский сервис для жильцов многоквартирных домов, а также обеспечить им коммуникацию со структурами ТСЖ, УК, ЖСК. Инициатора перевода административных коммуникаций на новую цифровую платформу собеседник не уточнил, но отметил, что письмо поступило от «вышестоящих органов власти».

Мессенджер разработки VK в тестовом режиме работает с 1 марта. Официальный запуск запланирован на сентябрь. В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. После этого шесть регионов России вошли в пилотный проект по переводу школьных чатов в Max. Представители мессенджера заявили, что с момента запуска платформы пользователи отправили более 200 млн сообщений и сделали около 30 млн звонков. Предполагается, что Max объединит в себе возможности обмена сообщениями, цифровых гос­услуг, платежей. С целью защиты данных на платформе используется электронная подпись и прочие способы идентификации. По словам разработчиков, обычные пользователи смогут использовать Max для переписки и звонков, а компании — для создания своих мини-приложений, например финансовых сервисов, онлайн-магазинов, меню для ресторанов, сервисов поддержки. Со временем в Max также должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач.

В прошлом году в Пермском крае наиболее популярным интернет-ресурсом стал «ВКонтакте». На него, по данным аналитиков «Мегафона», приходится 22,1% от общего мобильного трафика. На втором месте — Telegram (10,2%), на третьем — TikTok (5,6%). В 2025 году наиболее востребованным мессенджером в России остается WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По данным Mediascope, в апреле 2025 года его использовали 97,4 млн человек старше 12 лет, что составляет около 80% населения. Второе место занимает «ВКонтакте» (93,8 млн пользователей), третье — Telegram (90,5 млн). 13 августа Роскомнадзор заявил о мерах «по частичному ограничению звонков в иностранных мессенджерах», так как они стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В Минцифры РФ отметили, что доступ к услугам звонков будет восстановлен в случае выполнения мессенджерами требований по соблюдению российского законодательства.

Гендиректор бюро социальных коммуникаций «Сеть» Иван Рябухин обратил внимание, что рекомендация к скачиванию мессенджера Мах коснулась не только чиновников, но и сферы образования. Кроме этого, прошла его интеграция с платформой «Сферум» — основным рабочим онлайн-инструментом преподавателей. Господин Рябухин не исключает ситуации «параллельной коммуникации», когда официально все административные структуры будут пользоваться Мах, а неофициально — в другом мессенджере и смартфоне. По его мнению, основная пользовательская проблема национальной онлайн-платформы — ограниченный функционал. «Создание своего мессенджера — логичный шаг для государства, которое вполне оправданно стремится контролировать коммуникацию. Max найдет своего пользователя, и хочется верить, что не только в административном порядке»,— считает эксперт.

PR-консультант Борис Майоров говорит, что на первоначальном этапе интеграции Max уже демонстрирует заметные успехи воспроизведения популярных функций других мессенджеров. По его мнению, в перспективе новая платформа сможет заменить конкурентов. «Переход из одного мессенджера в другой вряд ли негативно скажется на решении тех задач, которые стоят перед органами власти. Административные структуры менее чувствительны к функциональным моментам, нежели частные пользователи, у которых есть каналы с накопленной аудиторией»,— отмечает эксперт.

Анастасия Леонтьева