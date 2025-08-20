Посетитель Екатеринбургского музея ИЗО дорисовал картине глаза

Посетитель Екатеринбургского музея изобразительных искусств дорисовал карандашом героям картины Германа Метелева «Театр» глаза и нос. По словам директора музея Никиты Корытина, ущерб экспонату удалось предотвратить благодаря защитному лаку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатеринбургский музей ИЗО Фото: Екатеринбургский музей ИЗО

Инцидент произошел в зале постоянной экспозиции отечественного искусства XX-XXI веков. Видеонаблюдение нарушителя не зафиксировало. Реставраторам удалось без следа убрать нарисованные лишние элементы. Работа находится в экспозиции.

В музее подчеркнули, что главной задачей считают не поиск и наказание нарушителя, а необходимость воспитания уважения к культуре с раннего возраста.

«Нужно озаботиться не тем, кто виноват, а тем, что делать. Мы, как общество, должны каким-то образом внедрить детей в эту общую систему. Приобщать их к музейной культуре в целом, к этому пространству. Без этой культуры никакие системы безопасности не справятся с тем, что в голове у человека», — подчеркнул Никита Корытин.

Картина «Театр» была написана в 1969 году. Ее автор, Герман Метелев — известный художник Свердловска-Екатеринбурга.

Полина Бабинцева