Автобусная обстановка

Краевые власти анонсировали планы комплексного развития территории автовокзала в центре Перми на ул. Революции. На участках около 10 га возведут жилье, социнфраструктуру и коммерческие площади. Победитель торгов на право реновации этой территории возьмет обязанность построить на шоссе Космонавтов, возле ЖК «Мир», новый автовокзал. По сведениям «Ъ-Прикамье», основной претендент на КРТ — ижевский девелопер «Талан». Перевозчик назвал новую локацию автовокзала интересной, но отметил, что междугородным пассажирам сложно будет до него добираться. Власти считают будущий автовокзал дополнительным и по-прежнему рассчитывают, что основной терминал будет построен РЖД на Перми II.



Региональное минимущество опубликовало проект приказа о принятии решения по комплексному развитию несмежных территорий жилой застройки «Автовокзал» и по шоссе Космонавтов в микрорайоне Верх­ние Муллы в Перми. Как сообщают в ведомстве, общая площадь для реновации составит примерно 10 га. Торги на право развития этой территории пройдут в третьем квартале 2025 года. Завершить проект КРТ необходимо в течение семи лет со дня заключения договора.

Согласно проекту приказа, размещенному на сайте минимущества, в состав проекта КРТ войдут три площадки: одна — на территории автовокзала по ул. Революции, 68 (1,17 га), вторая — по ул. Механошина (1,12 га) и третья — на шоссе Космонавтов, возле строящегося ЖК «Мир» (шоссе Космонавтов, 309а, к. 1), где сейчас проходят трамвайные пути (7,78 га). В обязательства застройщика войдет расселение и снос двухэтажного аварийного дома по ул. Механошина, 27. В контуре территорий, расположенных в Свердловском районе, появится жилье, а также встроенно-пристроенное помещение поликлиники на 200 посещений в смену. Пространство благоустроят, организуют там зеленые зоны. На шоссе Космонавтов в Верхних Муллах застройщик должен будет возвести здание нового автовокзала, обу­строить улично-дорожную сеть и прилегающую территорию. В минтрансе уточняют, что новый автовокзал разместится в районе трамвайной остановки «Школа №107». Демонтировать старый автовокзал можно будет только после сдачи нового.

В список разрешенных видов использования первого и второго контуров КРТ входят многоэтажная жилая застройка до 30 этажей, среднеэтажная — не более 8 этажей, коммерческая застройка — 50 этажей, обслуживание жилой застройки, магазины, объекты здравоохранения, отдыха, территории общего пользования, хранения автотранспорта, стоянки транспортных средств. В третьем контуре проекта под автовокзал в видах разрешенного использования перечислены общественное использование объектов капстроительства, гостиничное обслуживание (не более 4 этажей), обслуживание перевозок пассажиров и прочее.

По данным источника «Ъ-Прикамье», в проекте КРТ «Автовокзал» может быть заинтересован ижевский девелопер «Талан», который занимается освоением соседней с автовокзалом территории.

Директор пермского филиала «Талана» Денис Пермяков отметил, что компания поддерживает принципы КРТ и всегда рассматривает площадки, которые выставляются на аукцион. «Особый интерес для нас представляют участки, находящиеся в непосредственной близости с нашими проектами. В частности, территория бывшего автовокзала граничит с нашим проектом „Городские кварталы Талан“, что, безусловно, представляет для нас интерес»,— рассказал Денис Пермяков. В группе планируют детально проанализировать условия и финансовую модель проекта, после чего примут решение об участии в торгах.

В краевом минтрансе считают, что размещение автовокзала в Верхних Муллах сделает удобным выезд межмуниципальных маршрутов из города сразу на объездные дороги — Западный, Южный и Восточный обходы Перми. Гости и жители краевой столицы, выезжая с автовокзала, смогут пересесть на городской транспорт — рядом расположены автобусные и трамвайные остановки. С учетом реконструкции шоссе Космонавтов, ул. Карпинского и строительства улиц Крисанова и Строителей из нового транспортного хаба добраться до центра города можно будет быстро и комфортно, полагают в ведомстве.

Ранее новый автовокзал должны были перенести в район железнодорожного вокзала, где краевые власти планируют возведение транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II». Помимо реконструкции железнодорожного вокзала, проект предполагал также строительство автобусного вокзала и благоустройство территории. Сейчас в минтрансе пояснили, что автовокзал на шоссе Космонавтов будет дополнительным транспортным узлом города. Как ранее отмечали РЖД, на территории железнодорожного вокзала Пермь II в рамках инвестпрограммы компании планируется создать транспортно-пересадочный узел, включающий также здание совмещенного железнодорожного и автовокзала. Эти планы остаются в силе. Сейчас идет проектирование, рассказали в министерстве.

Директор ООО «АААвто» Александр Антипов считает, что из краевого центра ведут четыре направления, поэтому для каждого из них должен быть свой автовокзал. Так, местоположение нового вокзала на шоссе Космонавтов он назвал удобным для выезда на пригородные направления, например в Усть-Качку, Култаево. Однако для междугородного направления расположение нового автовокзала кажется перевозчику неудобным. «На шоссе Космонавтов и так узкое, постоянно загруженное место. К тому же пассажирам будет неудобно туда добираться»,— полагает бизнесмен. Он напомнил о ранее озвученных планах создать транспортно-пересадочный узел в районе железнодорожного вокзала Пермь II. Это, по мнению предпринимателя, было бы самым удобным местом для расположения центрального автовокзала.

Руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев подчеркнул, что территория нынешнего автовокзала — хорошее место в центре города для жилищного строительства. Эта локация уже давно находится в ожидании ревитализации. В то же время судить о привлекательности проекта для застройщиков пока рано, необходимо дождаться опубликованного проекта договора КРТ, в котором пропишут все обязательства сторон. По мнению собеседника, затраты девелопера на создание инфраструктуры могут оказаться велики — это возведение нового автовокзала, пере­устройство улично-дорожной сети и прочее. «В ближайшие пять лет в этом районе ожидается большая конкуренция между девелоперскими проектами. ПМД на ул. Пушкина, 91, строит квартал „Эволюция“, свои комплексы планируют также „Талан“ и „Ингрупп“. Кроме того, когда-то начнет осваивать свою площадку на ул. Луначарского, 87, застройщик „Квартал №137“»,— добавил Артем Савельев.

Евгения Ахмедова, Ирина Суханова