«Амкар» вылетел из Кубка страны на первом этапе

Первый матч «Амкара» в розыгрыше Кубка России завершился поражением. В Дзержинске пермский клуб уступил местному «Химику» место в следующем этапе.

Основное время поединка закончилось вничью 1:1. Счет встречи был открыт на 83-й минуте. Отличился игрок пермской команды Кирилл Корольков. Удержать победу не удалось. Хозяева отыгрались на последней минуте основного времени матча.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Химика». Итог встречи 5:3. «Амкар» покинул турнир. Отметим, что сейчас «Амкар» и «Химик» соперничают за выход из группы ФНЛ в следующий турнир. «Химик» пока занимает первое место в турнирной таблице, а «Амкар» - второе.

Напомним, в прошлом сезоне пермскому клубу удалось пройти пять этапов в Кубке России, одолев в том числе команду первой лиги – ФК «Черноморец».