Тарифы ЖКХ подогрели инфляционные ожидания

В августе инфляционные ожидания (ИО) домохозяйств выросли на 0,5 процентного пункта (п. п.) относительно июля — до 13,5%. Оценка наблюдаемой инфляции повысилась на 1,1 п. п.— до 16,1%. Оба показателя остаются выше как уровней 2017–2019 годов, так и 2023–2024 годов (см. график).

Заметно выросли ожидания темпов роста цен через год у домохозяйств без сбережений: с 14,2% в июле до 14,6% в августе. Это, видимо, произошло за счет скачка наблюдаемой им инфляции с 16% до 17,4%. Показатель для домохозяйств со сбережениями не поменялся, составив 11,9%, наблюдаемая же инфляция выросла с 13,9% до 14,2%.

«Рост ожиданий на волне новых тарифов ЖКХ соответствовал тому, что мы видели в прошлом году, когда они также локально выросли — на 0,5 п. п. При этом есть позитивный момент: ожидания домохозяйств со сбережениями не отреагировали на тарифы,— комментирует Егор Сусин из Газпромбанка.— Учитывая, что это скорее разовый всплеск, он не должен оказывать значимого влияния на решение ЦБ по ставке, важно будет увидеть динамику ожиданий в сентябре».

В свою очередь, Дмитрий Полевой из «Астра УА» отмечает, что в июле домохозяйства столкнулись с максимальным по историческим меркам ростом тарифов, одновременно продолжает дорожать бензин. «В опросах тарифы ЖКХ занимают третью строчку основных товаров-маркеров инфляции, бензин — пятую»,— говорит эксперт (также в пятерке — фрукты/овощи, мясо/птица, молочные товары и сыр/колбасы). Он отмечает, что в августе реакция на июльский рост тарифов сама по себе могла дать 0,5% прироста инфляционных ожиданий.

В сентябре эффект тарифов сойдет на нет, а фактическое торможение инфляции по основным товарам и услугам-маркерам поддержит тренд на снижение ИО, считает Дмитрий Полевой. «Поэтому ждем снижения ожиданий в сентябре и не считаем, что августовские цифры станут преградой для снижения ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов в сентябре. Основной ориентир — динамика ВВП и инфляции относительно актуального прогноза ЦБ. И здесь, как и во втором квартале 2025 года, мы движемся скорее вблизи или даже ниже нижней границы прогнозных диапазонов»,— заключает эксперт.

Между тем в среду Росстат сообщил, что в период с 12 по 18 августа зафиксирована пятая подряд неделя дефляции — 0,04%. Причина — сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. По оценке Минэкономики, годовая инфляция на 18 августа составила 8,46%.

Артем Чугунов