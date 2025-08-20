Гостиничный бизнес аренде рознь

Верховный суд разрешил собственникам посуточно сдавать дома туристам без соблюдения требований для гостиниц. Решение было принято по делу владельца частного дома на горнолыжном курорте Шерегеш. Местные власти и прокуратура через нижестоящие инстанции сначала запретили собственнику сдавать комнаты. По их версии, тот вел гостиничный бизнес: у ответчика была страница в интернете и парковка на участке якобы для машин гостей. Верховный суд отменил прежние решения, указав, что съем остался в рамках гражданско-правовых отношений. Коллегия также призвала не смешивать правовой статус обычной аренды жилых помещений и гостиничной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Однако на практике разграничить его сейчас весьма сложно,говорит сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская: «Верховный суд принимал решение, видимо, по делу, которое было задолго до того, как у нас с сентября ввели реестр гостевых домов. Поэтому законодательно и понятия "гостевой дом" не было. Когда реестр заработает, наверное, какие-то частные дома будут функционировать как гостевые. Но поскольку наш законодатель не пошел до конца и не сказал, что любое краткосрочное проживание создает гостевой дом, то по-прежнему будут разбираться конкретные случаи. Суды, непонятно исходя из каких своих принципов, будут решать, гостевой ли это дом или просто в аренду сдается.

Если какой-то объект отвечает признакам гостевого дома, то его собственнику, конечно же, удобно его легализовать. Тогда он сможет нормально себя презентовать на всех агрегаторах и туристических ресурсах. Но это не значит, что не будет каких-то объектов, которые будут делать вид, что они просто комнаты сдают. Это с точки зрения гражданского права может быть и сдача жилья в наем, но с точки зрения бизнеса это все-таки не совсем то. Краткосрочный наем — это некоторое промежуточное положение между гостиничными услугами и сдачей жилья на долгий срок».

В июне Владимир Путин подписал закон о легализации гостевых домов, с 1 сентября заработает их реестр. Это означает, что гостиницы и отели будут платить туристический налог. Вопрос в том, как именно будет доказываться, что собственники действительно предоставляют услуги, кроме самой сдачи жилья, говорит руководитель сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев:

«У нас эта тема несколько лет назад уже поднималась: что есть краткосрочная аренда, а что гостиничные услуги? Тогда дело было в рамках квартир, жилых помещений, рассматривалось тоже Конституционным и Верховным судами. Тогда уже был сделан вывод, что все-таки необходимо определить и разграничить понятия краткосрочной аренды и ведения предпринимательской деятельности. В рамках исполнения решения Конституционного суда были даже нормы введены, которые прямо разрешают краткосрочную аренду жилого помещения.

Когда мы говорим про сферу гостиничных услуг, помимо комнаты для ночлега, предоставляется еще и ресепшен, полотенца, смена белья, уборка в номерах, все то, что присуще отелям.

Тогда это может быть квалифицировано действительно как ведение предпринимательской деятельности без оформления надлежащих на то документов. Однако все достаточно субъективно. Это очень тяжело отследить, труднодоказуемая история. Как правило, предоставляются скришоты с сервиса по аренде, но этого может быть недостаточно. И в этом деле Верховный суд отдельно указал, что это вопрос, который подлежит доказыванию, и бремя доказывания лежит на том, кто обратился в суд».

По оценкам «Авито Недвижимость», с прошлого года число бронирований посуточного жилья выросло в 2,5 раза. В сегменте загородных домов лидируют Подмосковье, Ленобласть и Краснодарский край. В июле средняя стоимость аренды в Московской области достигла 13,5 тыс. руб. за ночь, под Санкт-Петербургом — чуть больше 11 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова