В Курском округе в ДТП погиб 26-летний автомобилист

В Курском округе Ставропольского края 26-летний автомобилист погиб в ДТП. Авария случилась днем 20 августа на автодороге «Новопавловск - Курская – Моздок». Об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Установлено, что водитель «ВАЗ 2114» превысил скорость на ремонтируемом участке трассы. Машина опрокинулась. Автомобилист скончался на месте, 28-летний пассажир «четырнадцатой» не пострадал.

Погибший за последние два года 12 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Мария Хоперская

