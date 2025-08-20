Восемь вопросов о 90-х

В Московском гарнизонном военном суде завершились прения сторон по уголовному делу прапорщика Тархана Эльдукаева, обвиняемого Главным следственным управлением (ГСУ) СКР в организации убийств и покушений. Заказчиком преступлений прокуратура объявила экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, находящегося в розыске. Защита назвала причастность фигуранта Эльдукаева к преступлениям недоказанной, отмечая, что за якобы выделенные на главную акцию $500 тыс. в 90-е можно было убить несколько десятков человек.

Защита Тархана Эльдукаева настаивает на его оправдании

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Защита Тархана Эльдукаева настаивает на его оправдании

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прения сторон по резонансному уголовному делу выходца из Чечни Тархана Эльдукаева, выступавшего борцом за ЦСКА, прошли в военном суде 20 августа. Предполагается, что на следующий день присяжные удалятся в совещательную комнату, чтобы ответить на восемь вопросов, уже составленных участниками разбирательства.

В первом, по данным “Ъ”, говорится о наиболее резонансном преступлении, фигурирующем в обвинении: покушении на братьев Таира и Тельмана Гуршумовых. Киллер, так и оставшийся неизвестным, выстрелами из пистолета 23 декабря 1996 года в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы убил первого из братьев, тяжело ранив второго. Заседатели должны сообщить, доказано или нет само событие преступления, а затем сказать, причастен ли к нему, а также к покушению 19 августа 2006 года на певца Авраама Руссо (он был ранен) господин Эльдукаев.

Выступая в суде, гособвинитель сообщила, что подсудимый организовал преступления по заданию Тельмана Исмаилова, хозяина Черкизовского ранка, выделившего на акции $500 тыс. и $100 тыс.

С братьями Гуршумовыми господин Исмаилов, по версии ГСУ СКР, решил разобраться из-за разногласий в оплате арендованных ими рыночных площадей, а с певцом — из-за того, что тот ушел от него к другому продюсеру.

Версия обвинения строилась на показаниях засекреченных свидетелей, а также потерпевших, в том числе господина Руссо, который выступил в суде, заявив к подсудимому иск на 10 млн руб.

При этом, по данным адвокатов, именно Авраам Руссо поставил под вопрос версию обвинения. Певец называл прапорщика Эльдукаева «крышей» «Черкизона», а прокуратура полагала, что подсудимый являлся начальником охраны господина Исмаилова. Защитники, в свою очередь, обратили внимание, что в 90-х «крышеватели» обычно считали себя выше «крышуемых» бизнесменов, навязывали им свои услуги и требовали за это деньги. Версию же о своей причастности к охране Тельмана Исмаилова опроверг не только сам подсудимый, но и осужденный за похищение господина Руссо Владимир Гусаков, заявивший, что это именно он руководил службой безопасности хозяина Черкизовского рынка.

Большие вопросы вызвали и суммы, якобы заплаченные Тельманом Исмаиловым. Адвокаты, подняв статистику, обратили внимание присяжных, что в 90-е за заказное убийство в среднем платили не более $1 тыс.

А полмиллиона долларов не стоили даже нападения на крупных чиновников и бизнесменов, к которым горские евреи Гуршумовы точно не относились.

Интересно, что одним из аргументов, подтверждающих связь Тельмана Исмаилова и Тархана Эльдукаева, стал фотоальбом, представленный обвинением в суде. Правда, как отмечают защитники, это была скорее светская хроника 90-х. Рядом с господином Исмаиловым на снимках были известные бизнесмены, артисты, спортсмены и даже один из тогдашних тяжеловесов в политике — управделами Генпрокуратуры Назир Хапсироков.

Сам Тархан Эльдукаев в прениях участвовать не стал, а в последнем слове заявил, что невиновен.

Николай Сергеев