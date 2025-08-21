НЛМК влился в конъюнктуру

Выручка одного крупнейших российских металлургов — НЛМК (MOEX: NLMK) — по итогам первой половины 2025 года снизилась на 15,3%, до 439 млрд руб., EBITDA — на 46%, до 84 млрд руб., чистая прибыль — на 45%, до 44,9 млрд руб., сообщает БКС со ссылкой на отчетность компании.

В БКС основными причинами падения EBITDA называют сокращение объемов производства на 5% год к году и падение цен на основную продукцию на 14%. Аналитики ждут в 2026 году восстановления показателя, прежде всего за счет роста цен на стальную продукцию в среднем на 10–12%, что приведет к увеличению выручки и, соответственно, EBITDA.

Динамика снижения финансовых показателей НЛМК в целом сопоставима с результатами других крупных металлургов. У «Северстали» выручка в первом полугодии из-за падения средних цен реализации и роста доли полуфабрикатов в продажах снизилась на 11%, до 364,21 млрд руб. Показатель EBITDA компании сократился на 38%, до 78,65 млрд руб., чистая прибыль упала на 55%, до 36,74 млрд руб. ММК за полгода сократил выручку на 25%, до 313,51 млрд руб., указывая на снижение объемов продаж и цен реализации на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России. EBITDA ММК сократилась на 54,9%, до 41,78 млрд руб., чистая прибыль — на 88,8%, до 5,6 млрд руб.

НЛМК объединяет 15 предприятий в РФ, Европе, США и Индии. Мощности по производству стали — 14,3 млн тонн в год. По собственным данным, в 2021 году НЛМК занимал 21% в российском производстве стали, 19% мирового рынка слябов, 21% и 32% рынков оцинкованного и холоднокатаного проката в России. Основной акционер Владимир Лисин занимает четвертую строчку рейтинга Forbes с состоянием $26,5 млрд.