Microsoft лишила китайские компании доступа к данным об уязвимости ПО

Корпорация Microsoft лишила китайские компании раннего доступа к данным об уязвимости ПО с точки зрения кибербезопасности, пишет Bloomberg. В пресс-службе Microsoft это подтвердили и заявили, что доступ к соответствующей программе будет ограничен у компаний «из стран, в которых от них требуют сообщать об уязвимостях правительству».

Речь идет о программе Microsoft Active Protections Program (MAPP). Она позволяет компаниям из разных стран, работающим в сфере кибербезопасности, получать ранний доступ к информации об уязвимости в ПО Microsoft, чтобы вовремя улучшить защиту своих клиентов. Китайские компании продолжат получать более поздние и более общие уведомления об уязвимостях, отправляемые одновременно с их исправлением.

Как отмечает Bloomberg, решение об ограничении доступа китайских компаний к MAPP было принято вскоре после масштабной кибератаки, которая произошла в июле и в ходе которой хакеры взломали систему управления документами SharePoint от Microsoft. Среди жертв атаки оказались государственные учреждения из разных стран, в том числе Национальное управление ядерной безопасности США. В Microsoft обвинили в атаке китайских хакеров, а власти КНР опровергли эти обвинения.

Яна Рождественская