На студентов смотрят свысока

Только около трети студентов вузов во время учебы проходят стажировку в компаниях. Как выяснилось в результате исследования кадровой платформы Ancor, у потенциального работодателя и стажера разные взгляды практически на все составляющие их партнерства. Для студентов на первом месте стоят обязательная оплата стажировки, а у компаний этот пункт только на пятом месте. Главной ценностью бизнесмены считают, что они дают новичку возможность учиться непосредственно в процессе, а потом еще и шанс остаться в штате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Для учеников это тоже важно, но также в тройке характеристик для комфортной стажировки они отмечают гибкий график. Разрыв подходов есть и по другим направлениям, говорит директор компании ANCOR Recruitment Евгения Шломина: «У ребят недостаточно развиты soft skills, а работодатели очень много обращают на это внимания. Когда речь идет о молодых специалистах, для них важно адаптироваться, работать в команде, чтобы у них были хорошо развиты коммуникационные навыки.

Работодателям крайне важна способность сотрудников быстро учиться и вливаться в профессию, что сейчас, наверное, проседает со стороны молодежи, является определенным барьером для найма. Плюс компании предпочитают обучать через наставничество, им кажется, что это наиболее эффективный инструмент, когда рядом с молодым специалистом есть наставник, который показывает и рассказывает, вводит в должность, а молодые люди предпочитают онлайн-курсы».

Ключевая позиция, по которой не сходятся интересы работодателя и стажера, — это оплата практики. Студенты рассчитывают получить за свою работу в среднем 50-100 тыс. руб. А бизнесмены полагают, что оплачивать труд новичка с нулевыми знаниями некорректно. Так, например, считает основатель компании-импортера электромобилей из Китая E.N. Cars Евгений Забелин: «Студенты во время каникул у нас учились. Из четырех человек двое остались на постоянную работу. Вначале проходили некий теоретический курс, смотрели все, потом втягивались в работу, им доверяли что-то связанное с компьютерной диагностикой машин, с обновлением, со слесарной частью. Естественно, все было бесплатно. В целом этот опыт положительный, но мороки было много, поэтому мы решили практику пока не повторять».

Каждый пятый студент, участвовавший в исследовании, проходил стажировку в продажах — это сфера, куда охотнее всего берут новичков. На втором месте административные позиции и маркетинг. А вот страховщики и юристы к себе в компании стажеров приглашают крайне редко, там доля приема практикантов не более 8%. Сам процесс обучения неоправданно трудозатратный, пояснил адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «Мы несем ответственность за судьбу тех, кто нам доверяет свои финансы, какие-то личные вопросы, вопросы, связанные с уголовным преследованием, личные тайны. Элемент доверия очень важен. Поэтому тратится очень много времени на то, чтобы неопытного специалиста обучать с нуля, вводить его в профессию и работу.

Фактически получается, что ты работаешь на стажера, обучаешь его, он при этом тебе не платит, а платишь ты ему. Курьезная ситуация.

Как правило, все, конечно, понимают, что стажер наберется опыта и, скорее всего, уйдет или станет адвокатом сам и так далее, так бывает часто. Конечно, все равно брать приходится, потому что рутинные задачи надо кому-то поручать, и стажеры готовы за опыт и небольшую плату их выполнять».

Работодатели, у которых нет программ подготовки стажеров, часто объясняли это отсутствием профильного бюджета. Но некоторые компании решают эту проблему, взимая плату с самих стажеров, говорит директор по развитию и новым технологиям детских глазных клиник «Ясный Взор» Сати Агагулян: «Мы с нуля можем подготовить хирурга и дать ему возможность оперировать и заниматься научной деятельностью. Мы обучаем международным стандартам, по которым работаем.

Многие в дальнейшем становятся нашими коллегами, остаются у нас работать. Для нас это преимущество, потому что нам не нужно переучивать либо учить врачей новым диагностическим и лечебным процедурам. У нас люди сам оплачивает свою стажировку, что исключает возможность, что к нам попадут специалисты, которые не сильно заинтересованы или не знают, что они хотят».

Согласно исследованию Ancor, доля компаний, которые ежегодно предлагают студентам стажировки, последние годы снижается: если в 2021 году такие программы были у 80% работодателей, то сейчас они есть только у 45% опрошенных организаций.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова