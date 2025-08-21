В Госдуме предлагают дать бесплатные обеды всем школьникам и выходной родителям к 1 сентября

В преддверии нового учебного года в Госдуму 20 августа было внесено несколько «школьных» законопроектов. Так, лидер фракции СРЗП в парламенте Сергей Миронов и его коллеги по партии Дмитрий Гусев, Олег Нилов и Яна Лантратова предлагают скорректировать ст. 37 федерального закона «Об образовании в РФ», где говорится о школьном питании. Сейчас бесплатное горячее питание — не менее одного раза в день — полагается учащимся начальных классов (за счет федерального и регионального бюджетов). Депутаты считают, что эту норму стоит распространить на всех учащихся, включая старшеклассников. «Представляется, что дифференциация (на младшеклассников с бесплатным питанием и остальных учащихся.— “Ъ”) негативно сказывается на школьниках, поскольку предполагает финансовые траты на питание для учеников, которые не могут его получать бесплатно»,— говорится в пояснительной записке. Депутаты признают, что их инициатива потребует дополнительных бюджетных расходов, но их размер и источники в финансово-экономическом обосновании поправок не приводятся.

Другой законопроект к 1 сентября внесли в Госдуму вице-спикер от партии «Новые люди» Владислав Даванков и его однопартийцы Владимир Плякин, Амир Хамитов и Антон Ткачев. Депутаты предлагают изменить ст. 128 Трудового кодекса РФ. В ней говорится об отпуске без сохранения зарплаты, который работодатель может предоставить сотруднику по письменному заявлению. В частности, закон позволяет такой отпуск, например, работающим инвалидам (до 60 дней в году) и сотрудникам при рождении ребенка или смерти родственника (до пяти дней). Парламентарии считают, что в этот список стоит добавить родителей школьников, дав им возможность брать отпуск на один день 1 сентября. «Руководители не всегда признают День знаний уважительной причиной для предоставления выходного дня, что лишает родителей возможности проводить ребенка в школу, сопровождать детей на торжественные линейки и первые уроки»,— говорится в пояснительной записке к поправкам.

Иван Тяжлов