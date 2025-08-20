Депутаты взялись за трубу

Правительство Нижегородской области совместно с заксобранием подготовит варианты решения проблемы бесхозных газовых сетей, представляющих опасность для жителей. В регионе 7,5 тыс. газопроводов находятся в частных руках, периодически сети меняют владельцев и не ставятся на учет. Это чревато авариями с отключением абонентов. Комитет заксобрания по ЖКХ предложил наказывать застройщиков, которые не оформляют газовые сети в собственность, или отказывать им в договоре поставки газа без регистрации газопроводов. Пока «Газпром газораспределение НН» арендует бесхозные сети у муниципалитетов, однако чиновники не успевают отслеживать появление новых, и проблема не решается годами, отметили депутаты.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания по ЖКХ обсудил проблему бесхозных газовых сетей, за которыми никто не следит. Официально бесхозными в регионе считаются 42 км газопроводов из 28 тыс. км, сообщил заместитель главного инженера по эксплуатации ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Андрей Стрелин. Структура «Газпрома» владеет 12 тыс. газопроводов, еще 8 тыс. в собственности у муниципалитетов. Оставшиеся 7,5 тыс., или треть об общего числа, относятся к частным сетям. В 2024 году муниципалитеты передали газораспределительной компании в аренду 450 км бывших бесхозных сетей, в 2025-м — 170 км.

«Газопроводы и регуляторные пункты часто передают в ненадлежащем состоянии. Последние требуют замены, поскольку никто не проводил диагностику и не обслуживал их. Газопроводы требуют покраски и ремонта стоек и креплений»,— рассказал Андрей Стрелин.

Ремонт и аварийные работы на таких газопроводах также оплачиваются из муниципальных бюджетов, затем с «Газпромом» подписывают договоры техобслуживания. Только в августе две аварии пришлось устранять в Приокском районе Нижнего Новгорода на сетях, принадлежавших девелоперу «Деметра» с отключением 176 квартир, и в поселке Черепичном, где начался пожар. Оба газопровода были бесхозными, поселок пришлось полностью отключать от газа. Эта сеть осталась неоформленной после банкротства местного предприятия, рассказал Андрей Стрелин. Вдобавок проблемы с регистрацией сетей влекут финансовые потери, особенно если договор на обслуживание заключен с ТСЖ. Например, на улице Соревнований собственники дома решили, что газопровод не является общим имуществом и они не обязаны оплачивать его содержание, и расторгли договор.

При этом ежегодно затраты на обследование газопроводов растут: по данным «Газпром газораспределение Нижний Новгород», в 2024 году на диагностику сетей компания направила 55 млн руб., в 2025-м затраты составят 69 млн руб. Критических замечаний к их состоянию у контролирующих и надзорных органов не возникло, заверил Андрей Стрелин.

Проблема бесхозных сетей в первую очередь возникает с частными газопроводами, подчеркнул замминистра энергетики Максим Братыгин. Ежегодно часть сетей ставят на учет, другие становятся бесхозными. «Собственники перестают обслуживать газопроводы, не ставят их на кадастровый учет, и сети выбывают из имущества. Кто-то забывает указать их в собственности, другие не хотят платить за обслуживание. Список постоянно меняется»,— уточнил чиновник. Когда бесхозные сети находят, их оформляют в муниципальную собственность и отдают в аренду «Газпрому», заключая договор обслуживания. По словам Максима Братыгина, эта работа ведется постоянно, и сети не висят годами в статусе бесхозных.

Председатель комитета Владимир Беспалов отметил, что бесхозные сети появляются не только в результате продажи имущества, но и в случае банкротства предприятий. Также при строительстве новых домов газопроводы не оформляют в собственность жильцов. А если это ТСЖ, собрать владельцев квартир и заключить со всеми договоры обслуживания часто невозможно, подчеркнул он. Депутат и застройщик Вадим Пичугин назвал одной из основных проблем отсутствие технической документации на сети, необходимой для дальнейшего оформления техплана, регистрации права и оформления аренды.

Депутат Татьяна Гриневич сообщила, что вопрос обсуждается годами, но решений, способных пресечь появление бесхозных сетей, до сих пор нет.

«Мы все знаем много домов, особенно хрущевок, где газовые трубы идут по стенам, и они бесхозные. Их даже не красят. И чтобы поставить их на баланс, мы бьемся по нескольку лет. Таких домов множество. Необходимо годами искать собственников, чтобы проанализировать, возможен ли взрыв»,— возмутилась госпожа Гриневич. Она также рассказала, что в одном из домов на Анкудиновском шоссе, введенном в 2020 году, газоснабжения нет, однако жители получают квитанции за газ из-за наличия бесхозной трубы.

Исправить положение помогли бы поправки к КоАП Нижегородской области о наказании для застройщиков, не оформляющих газовые сети в собственность, полагает депутат Александр Тимофеев.

Владимир Беспалов предложил запретить заключать договоры на поставку газа в многоквартирный дом, если его застройщик не зарегистрирует построенный для него газопровод. По мнению депутата Николая Упирвицкого, следует провести очередную полную инвентаризацию, выявить все бесхозные сети и наказать бросивших или не оформивших их юрлиц. Максим Братыгин согласился, что какие-то меры надо принимать.

С депутатами договорились о том, что министерство энергетики проанализирует ситуацию с бесхозными газопроводами и представит предложения по решению проблемы.

Владимир Зубарев