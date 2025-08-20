Финляндия объявила себя главной пострадавшей в ЕС от разрыва с Россией

Финляндия стала одной из стран, наиболее пострадавших от разрыва экономических связей с Россией, заявил директор Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми. Он отметил, что финский экспорт и экономика были тесно связаны с Россией, и внезапное прекращение торговли сразу же сказалось на компаниях.

Господин Ромакканиеми подчеркнул, что Финляндия остро нуждается в компромиссе между сторонами конфликта. По его мнению, это принесло бы значительное облегчение финской экономике и улучшило бы благосостояние страны, передает «РИА Новости».

18 августа в Белом доме президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Встреча была посвящена гарантиям безопасности для Украины, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.