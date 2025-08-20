Между Индией и Китаем завязались торговые отношения

Индия и Китай возобновляют приграничную торговлю и прямое авиасообщение. Договоренность была достигнута в результате встречи министров иностранных дел стран в Нью-Дели. Пока речь идет о поставках через три торговых пункта вдоль спорной границы в Гималаях. Кроме того, стороны согласились упростить визовый режим. По данным Bloomberg, авиасообщение между странами может восстановиться уже в сентябре. Территориальный спор Индии и Китая длится уже полвека — между странами в Гималаях нет демаркированной границы. Очередной виток конфликта случился в 2020 году на фоне столкновений в спорном регионе. Однако резкое сокращение объемов торговли произошло лишь в прошлом году.

Текущее улучшение экономических связей стало ответом на санкционное давление США, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов: «После целого ряда конфликтов между Индией и Китаем в середине 2024 года многие контракты были прерваны, потому что ситуация ухудшалась. К началу 2025 года торговля заметно деградировала, причем как приграничная, которая была практически полностью прервана, так и торговля большегрузными товарами, которые шли через индийские порты. К тому же были отменены многие грузовые и пассажирские авиарейсы и прерваны многие взаимные инвестиции. По сути, нормальная экономическая деятельность остановилась. А сейчас была достигнута, на мой взгляд, прорывная договоренность.

Это возобновление не просто трансграничной торговли, но и взаимных инвестиций. На этом фоне заметно взлетит торговля, и Китай, скорее всего, станет для Индии торговым партнером номер один.

Сейчас речь идет о торговле машинотехническим оборудованием, продукцией агропромышленного комплекса, которая поступает из Индии в Китай, о поставках продукции высоких технологий, которые идут из Китая в Индию, а также продукции нефтепереработки, некоторых автомобилей и запчастей к ним. Сейчас сложно сказать, в каком объеме все это будет присутствовать, но ситуация распечатана.

Скорее всего, будет встреча Си Цзиньпина и Нарендры Моди на форуме ШОС, что само по себе является очень символичным, учитывая, как давно они не встречались. Индия неоднократно заявляла о своей самостоятельной внешней политике, не говоря уже о Китае. Но жесткое давление со стороны США, конечно, вызвало реакцию. Индия, например, не поддалась нефтяному давлению, заметно активизировала свои связи с Китаем. Мне кажется, американцы пережали этот регион».

Потепление в отношениях Пекина и Нью-Дели началось в конце 2024-го, когда в рамках саммита БРИКС в Казани неожиданно состоялась личная встреча Си Цзиньпина и Нарендры Моди. Тогда лидеры стран договорились об отводе войск и возобновлении патрулирования спорной границы. Дальнейшие переговоры, вероятно, будут посвящены именно этой проблеме, полагает замдиректора Института стран дальнего Востока РАН Андрей Островский: «Еще обсуждался важный для Китая вопрос — строительство плотины на Брахмапутре, это река в Тибете. Для Индии это как раз линия границы, и там очень волновались о том, что будет с водными ресурсами после того, как Китай построит самую большую платину в мире.

Самое главное — вопрос торговли, на сегодняшний день ее объем всего порядка $130 млрд. Сейчас приняли решение об открытии трех зон приграничной торговли, но предполагается расширить эти точки. Тем более к этому подталкивают все идеи Трампа о том, чтобы заблокировать торговлю с Россией, и Китай будет искать другие способы, в том числе торговать с Россией через третьи страны. У КНР есть пункты перехода с Вьетнамом, Мьянмой, с Казахстаном они пытаются создавать зоны свободной торговли прежде всего с приграничными странами. И дальнейшие переговоры с Индией состоятся, как предполагается, в ходе саммита стран ШОС. Я думаю, будут созданы рабочие группы, которые будут обсуждать то, как конкретно должна проходить граница между Индией и Китаем на линии Макмагона».

Нарендра Моди планирует принять участие в саммите ШОС, который стартует в Тяньцзине 31 августа. Это будет его первый визит в Китай за семь лет. В начале августа Дональд Трамп повысил пошлины на индийские товары до 50%. Как пишет CNN, это подтолкнуло Нью-Дели «вступить в брак по расчету с Пекином».

Ульяна Горелова