В Лескенском районе КБР два человека погибли в ДТП
В Лескенском районе Кабардино-Балкарии столкнулись легковой и грузовой автомобили, погибли два человека. Авария случилась днем 20 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Водителя и пассажира грузового автомобиля госпитализировали с травмами.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Работу правоохранителей координирует прокуратура.