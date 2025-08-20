В Лескенском районе КБР два человека погибли в ДТП

В Лескенском районе Кабардино-Балкарии столкнулись легковой и грузовой автомобили, погибли два человека. Авария случилась днем 20 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Водителя и пассажира грузового автомобиля госпитализировали с травмами.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Работу правоохранителей координирует прокуратура.

Мария Хоперская