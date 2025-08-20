Депутатов пермского заксобрания проверят на нарушение антикоррупционного законодательства

Депутатов Законодательного собрания Пермского края от КПРФ Владимира Мальчикова и Игоря Малых проверят на предмет нарушений антикоррупционного законодательства. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, сегодня такое решение приняла комиссия по контролю достоверности предоставленных депутатами сведений о доходах при краевом заксобрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игорь Малых Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Владимир Мальчиков Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Следующая фотография 1 / 2 Игорь Малых Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Владимир Мальчиков Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Ранее «Ъ-Прикамье» выяснил, что краевая прокуратура усмотрела нарушения в деятельности двух депутатов. Как считает надзорный орган, Игорь Малых и Владимир Мальчиков не указали в своих декларациях доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества. Оба депутата якобы сдавали в аренду недвижимость как физлица: первый — коммерческое помещение торговой сети, второй — жилую площадь. Доход от этой деятельности якобы не был указан в декларациях. Оба работают депутатами на постоянной основе, то есть по статусу приравнены к госчиновникам, которым нельзя заниматься коммерческой деятельностью.

В беседе с Ura.ru, Игорь Малых пояснил, что действительно сдает магазину торговой сети помещение в Краснокамске. Арендатор платит установленные законом налоги. «Никакую предпринимательскую деятельность я не веду, а доходы от аренды всегда отражаю в декларации», — отметил он в разговоре с изданием.

Игорь Малых получил мандат депутата Законодательного собрания Пермского края от Пермского краевого отделения КПРФ по округу №28 (Краснокамский и часть Пермского районов) в сентябре 2016 года. В 2021-м был избран депутатом заксобрания IV созыва по партийному списку КПРФ.

Бывший замруководителя ГУ МЧС России по Пермскому краю Владимир Мальчиков был избран депутатом пермского заксобрания от КПРФ в сентябре 2021 года.