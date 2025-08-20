«Конструкция выглядит несколько по-другому»

Без России это путь в никуда: Сергей Лавров изложил российское видение гарантий безопасности для Украины. Москва и, возможно, Пекин, должны обязательно быть представлены в этом процессе, так же как и западные страны. Глава МИД России не исключил повышения статуса переговорных групп, однако вопрос с участием именно первых лиц остается на сегодня без ответа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что подобные условия устроят Киев.

После завершения большого переговорного дня в Вашингтоне, последующих комментариев Дональда Трампа и совещаний европейских союзников в информационном пространстве началось обсуждение потенциального места встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского: Рим, Женева, даже Москву называли. К вечеру вторника, 19 августа, заговорили о Будапеште. На следующий день, 20 августа, состоялся телефонный разговор президентов России и Турции. Смысл такой: раз начали в Стамбуле, значит, там и нужно продолжать. Сразу же возникли ассоциации. Собственно, Будапешт — это небезызвестный Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях безопасности Украине. Судьба этого документа, как известно, сложилась печально. Стамбул — это еще один меморандум, который так и не был принят. И в том и в другом случае предусматривалось участие Москвы, а также постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Сейчас в рамках большой дискуссии о мирном урегулировании РФ не возражает, чтобы свои подписи под новым гипотетическим соглашением поставили страны Запада. Но при одном условии — Российская Федерации также должна быть среди указанных выше гарантов безопасности. И еще неплохо было бы пригласить Китай, который является постоянным членом Совбеза, и, возможно, Турцию и другие страны. Можно еще раз повторить: подобный вариант обсуждался на переговорах в Стамбуле в 2022 году. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина сама предложила такой вариант, поэтому логично его возродить.

Что касается прямых переговоров Путина и Зеленского: Кремль не возражает против того, чтобы повысить статус участников консультаций. Но насчет участия во всем этом первых лиц ничего опять же не говорится. Сценарии, которые предлагает Москва, являются абсолютно неприемлемыми для Киева в данный момент, можно даже не объяснять почему. Они там считают, что подобные документы больше похожи на капитуляцию, нежели на гарантии безопасности. Данную точку зрения разделяет большинство европейских стран. Кроме того, не совсем понятно, как все это будет выглядеть физически.

При всем при этом Дональд Трамп и его команда утверждают, что российская сторона пошла на невероятные уступки в ходе саммита на Аляске и фактически согласна чуть ли не на присутствие войск НАТО на украинской территории. Формула звучит так: Украина отдает некие земли или соглашается с их утратой, взамен же фактически становится частью западного мира, окончательно. И получает гарантии безопасности в виде некоего аналога пятой статьи устава НАТО. Но, видимо, кто-то что-то недопонял или что-то кому-то не так перевели. В российском изложении конструкция выглядит несколько по-другому. По крайней мере, на переговорах в Вашингтоне и последующих встречах ничего об этом не говорилось. Впрочем, можно предположить, что окончательное решение еще не принято — сейчас обсуждаются разные варианты развития событий. Однако есть смысл повторить очень простой тезис: до согласия еще очень и очень далеко.

