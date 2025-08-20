Сотрудники ФСИН пресекли доставку в колонию запрещенных предметов

В Перми сотрудники исправительной колонии №29 предотвратили попытку доставки запрещенных предметов на режимную территорию. Как сообщает ГУФСИН по региону, неизвестный гражданин через ограждение пытался перебросить на территорию колонии свертки с неизвестным содержимым. «В ходе обследования одного из участков внутренней запретной зоны были обнаружены два свертка белого цвета, перемотанные скотчем. Внутри свертков находились два сотовых телефона, зарядные устройства к ним и USB-кабели», - говорится в пресс-релизе. В отношении злоумышленника составлены и направлены в мировой суд материалы о привлечении к административной ответственности.

