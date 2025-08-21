Тесно – и точка

Специализированному застройщику «Акбузат» не удалось отстоять проект строительства дома напротив ВЭГУ. Кассационная инстанция поддержала администрацию Уфы, указав на то, что элементы планировки выходят за границы участка, а общая площадь стройки превышает максимально установленную величину. Опрошенные юристы отметили, что суды таким образом пытаются бороться с точечной застройкой. Впрочем, компания еще может реализовать проект, если учтет требования действующих нормативов.

Арбитражный суд Уральского округа отказал в кассационной жалобе специализированному застройщику «Акбузат», который пытался получить разрешение на строительство дома с подземной автостоянкой на улице Менделеева рядом с Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (ранее - университет). Компания планировала строительство на участке площадью 4 тыс. кв. м, находящемся у нее в собственности.

В прошлом году отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы отказал «Акбузату» в выдаче разрешения на строительство из-за несоответствия представленных документов требованиям. Муниципалитет посчитал, что процент застройки участка превышал максимально установленную правилами землепользования и застройки величину — 60%.

ООО «Специализированный застройщик “Акбузат”», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Уфе в ноябре 2020 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредители — Максим Донгузов и Роза Султанова. В 2023 году чистая прибыль компании составила 4 тыс. руб. По данным Единого реестра застройщиков, у компании нет ни одного реализованного проекта в сфере строительства МКД.

В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии признал отказ мэрии незаконным, обязав выдать «Акбузату» разрешение на строительство. Как указала первая инстанция, процент застройки при планируемой площади дома 998,4 кв. м составит 24,6%, что не превысит нормативные показатели. Проектная документация, отметил суд, прошла негосударственную экспертизу.

Однако администрация, ссылаясь на те же результаты экспертизы, настаивала на том, что площадь застройки с учетом подземной парковки составит 2,8 тыс. кв. м, что превысит 70% площади участка и не позволит организовать правильные внутриквартальные проезды и разворотные площадки для автомобилей.

В апреле текущего года суд апелляционной инстанции встал на сторону муниципалитета и отказал застройщику в удовлетворении требований. «Акбузат» не согласился с таким решением. В кассационной жалобе компания указала, что апелляционный суд необоснованно включил в площадь застройки подземную парковку, тогда как земля над ней будет использоваться под озеленение и благоустройство.

Кассация согласилась с выводами апелляционной инстанции. Кроме того, компания-застройщик не учла обеспеченность местами в детсадах и школах, на что указывала администрация при рассмотрении дела.

При этом, как указал суд, «Акбузат» вправе повторно обратиться в мэрию, представив проектную документацию, соответствующую действующим градостроительным нормам и правилам.

Найти контакты руководителей «Акбузата» вчера не удалось.

Адвокат «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает решение правомерным и обоснованным: «Суд правомерно отметил нарушения в планировочной организации территории. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, при отсутствии утвержденной документации по планировке территории все элементы планировочной организации должны быть размещены в границах существующего земельного участка, а использование иной территории для размещения элементов планировочной организации не допускается».

Застройщик, по его мнению, должен разработать и утвердить проекты планировки и межевания, что необходимо для установления границ территорий общего пользования, зон размещения объектов капстроительства. Также компании придется пересмотреть проектную документацию с учетом требований действующих нормативов.

По мнению главы юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаза Кучембаева, суды таким образом пытаются бороться с точечной застройкой. «Закон прямо не запрещает точечную застройку, но идею, что необходимо переходить к комплексной застройке, суды приняли и пытаются отстаивать. Дальше – только запрет в городе на строительство без комплексного развития территории»,— отметил эксперт.

Елена Мишина