Тесно – и точка
«Акбузату» не дали разрешение на строительство дома напротив ВЭГУ
Специализированному застройщику «Акбузат» не удалось отстоять проект строительства дома напротив ВЭГУ. Кассационная инстанция поддержала администрацию Уфы, указав на то, что элементы планировки выходят за границы участка, а общая площадь стройки превышает максимально установленную величину. Опрошенные юристы отметили, что суды таким образом пытаются бороться с точечной застройкой. Впрочем, компания еще может реализовать проект, если учтет требования действующих нормативов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Арбитражный суд Уральского округа отказал в кассационной жалобе специализированному застройщику «Акбузат», который пытался получить разрешение на строительство дома с подземной автостоянкой на улице Менделеева рядом с Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (ранее - университет). Компания планировала строительство на участке площадью 4 тыс. кв. м, находящемся у нее в собственности.
В прошлом году отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы отказал «Акбузату» в выдаче разрешения на строительство из-за несоответствия представленных документов требованиям. Муниципалитет посчитал, что процент застройки участка превышал максимально установленную правилами землепользования и застройки величину — 60%.
ООО «Специализированный застройщик “Акбузат”», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Уфе в ноябре 2020 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредители — Максим Донгузов и Роза Султанова. В 2023 году чистая прибыль компании составила 4 тыс. руб. По данным Единого реестра застройщиков, у компании нет ни одного реализованного проекта в сфере строительства МКД.
В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии признал отказ мэрии незаконным, обязав выдать «Акбузату» разрешение на строительство. Как указала первая инстанция, процент застройки при планируемой площади дома 998,4 кв. м составит 24,6%, что не превысит нормативные показатели. Проектная документация, отметил суд, прошла негосударственную экспертизу.
Однако администрация, ссылаясь на те же результаты экспертизы, настаивала на том, что площадь застройки с учетом подземной парковки составит 2,8 тыс. кв. м, что превысит 70% площади участка и не позволит организовать правильные внутриквартальные проезды и разворотные площадки для автомобилей.
В апреле текущего года суд апелляционной инстанции встал на сторону муниципалитета и отказал застройщику в удовлетворении требований. «Акбузат» не согласился с таким решением. В кассационной жалобе компания указала, что апелляционный суд необоснованно включил в площадь застройки подземную парковку, тогда как земля над ней будет использоваться под озеленение и благоустройство.
Кассация согласилась с выводами апелляционной инстанции. Кроме того, компания-застройщик не учла обеспеченность местами в детсадах и школах, на что указывала администрация при рассмотрении дела.
При этом, как указал суд, «Акбузат» вправе повторно обратиться в мэрию, представив проектную документацию, соответствующую действующим градостроительным нормам и правилам.
Найти контакты руководителей «Акбузата» вчера не удалось.
Адвокат «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает решение правомерным и обоснованным: «Суд правомерно отметил нарушения в планировочной организации территории. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, при отсутствии утвержденной документации по планировке территории все элементы планировочной организации должны быть размещены в границах существующего земельного участка, а использование иной территории для размещения элементов планировочной организации не допускается».
Застройщик, по его мнению, должен разработать и утвердить проекты планировки и межевания, что необходимо для установления границ территорий общего пользования, зон размещения объектов капстроительства. Также компании придется пересмотреть проектную документацию с учетом требований действующих нормативов.
По мнению главы юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаза Кучембаева, суды таким образом пытаются бороться с точечной застройкой. «Закон прямо не запрещает точечную застройку, но идею, что необходимо переходить к комплексной застройке, суды приняли и пытаются отстаивать. Дальше – только запрет в городе на строительство без комплексного развития территории»,— отметил эксперт.