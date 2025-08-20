Суд обязал кузнецкий бизнес-инкубатор соблюдать противопожарную безопасность

Прокуратура Кузнецка выявила нарушения пожарной безопасности в бизнес-инкубаторе города. Проверка показала, что не все помещения были классифицированы по степени пожароопасности, а одно из производственных помещений не имело отдельного пожарного отсека. Также отсутствовали некоторые огнетушители.

После проверки прокуратура Кузнецка подала иск в районный суд, так как нарушения не были полностью устранены. Суд удовлетворил иск и обязал бизнес-инкубатор устранить все нарушения.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Никита Маркелов