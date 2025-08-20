В Ярославле 14-летний мотоциклист устроил погоню с ДПС
В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции задержали 14-летнего водителя мотоцикла, который проигнорировал требования об остановке. Об этом рассказали в ведомстве.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
Ночью в центре города экипаж ОБ ДПС заметил мотоцикл без номеров и с пассажиром без мотошлема. Водителю подали сигнал об остановке, однако он был проигнорирован. Впоследствии мотоциклист попытался скрыться, все происходившее снимал на камеру его пассажир. После непродолжительного преследования нарушитель попал в тупик, где его задержали сотрудники ГАИ.
«Материалы по факту совершенных нарушений направлены в подразделение по делам несовершеннолетних. Мотоцикл задержан и помещен на специализированную стоянку»,— сообщили в областной ГАИ о предпринятых мерах.