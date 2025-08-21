Владимир Путин встретился с третьим врио губернатора за три дня

Президент Владимир Путин 20 августа принял в Кремле временно исполняющую обязанности главы Еврейской автономной области (ЕАО) Марию Костюк. Она стала уже третьим врио губернатора, с которым президент встретился на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин и временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин и временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк

Фото: пресс-служба президента РФ

В начале беседы господин Путин похвалил госпожу Костюк за экономические успехи региона, напомнив, что валовый внутренний продукт ЕАО за прошлый год вырос на 4,4%, в то время как ВВП России увеличился на 4,3%. «Так что это хороший показатель»,— заметил президент. В то же время он обратил внимание на ряд социальных проблем и, в частности, нехватку школ и врачей. «Так получилось, что за прошлые пять лет ни одной школы в рамках нацпроекта "Образование", ни одной школы в рамках нацпроекта "Демография" не было построено в Еврейской автономной области. Это, в моем понимании, вопиющая несправедливость»,— пожаловалась врио губернатора, пообещав исправить ситуацию с помощью «ударных темпов» капитального ремонта и строительства новых объектов.

Отвечая на замечание о недостатке врачей, Мария Костюк назвала медицину в целом «проблемной историей» для ЕАО. «Самое главное, одна из ключевых тем закрепления специалистов — это, конечно, жилье»,— отметил Владимир Путин. Глава ЕАО, в свою очередь, сообщила, что в области уже выделено «социальное жилье» для молодых врачей, а в 2026 году будет дополнительно запущена программа арендного жилья.

Мария Костюк стала уже третьим врио губернатора, с которым президент встретился на этой неделе: 18 августа он принял ее ростовского коллегу Юрия Слюсаря, а на следующий день — врио главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна. Месяц назад о своих первых достижениях в Тамбовской области Владимиру Путину доложил врио губернатора Евгений Первышов. Всем им в сентябре предстоит заручиться поддержкой избирателей в ходе прямых губернаторских выборов.

Помимо них в прямых выборах участвуют еще четыре врио глав регионов: Александр Дронов (Новгородская область), Денис Паслер (Свердловская область), Евгений Солнцев (Оренбургская область) и Александр Хинштейн (Курская область). А за врио главы Ненецкого округа Ирину Гехт должны будут проголосовать депутаты окружного парламента.

Божена Иванова