В Волгоградской области участкового заподозрили в торговле больничными

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело против участкового врача-терапевта, подозреваемого в коррупции. Расследование ведет Новоаннинский межрайонный следственный отдел СКР.

Следствие установило, что с января 2024 года врач через коллегу получал взятки за оформление поддельных больничных листов. За это время он получил 206,5 тыс. рублей. Врач выдавал документы без проверки состояния здоровья и необходимых диагностических процедур.

Сейчас продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств. Следователи не исключают, что могут быть выявлены другие случаи. Также будет дана правовая оценка действиям пациента и посредника.

Никита Маркелов