Игорь Никитин приглашал защитника «Локомотива» в ЦСКА

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Никитин звал защитника Мартина Герната в ХК ЦСКА, который возглавил после ухода из ярославского клуба. Об этом Гернат сообщил в интервью «Чемпионату».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что Игорь Никитин досрочно расторг контракт с «Локомотивом» после победы ярославского клуба в сезоне 24/25 Кубка Гагарина. Впоследствии он заключил пятилетнее соглашение с ЦСКА. Защитник, выступавший последние два сезона за «железнодорожников», подтвердил, что главный тренер звал его в ЦСКА.

«Да, у нас были разговоры, но остальное комментировать не хочу. Удивил ли уход Игоря Никитина — тяжелый вопрос для меня. Я бы сказал, что это часть работы. Это не дело игроков. Таков бизнес. С одной стороны, я его понимаю, с другой, он проделал отличную работу в Ярославле»,— сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 19 августа «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Мартином Гернатом, рассчитанного на один год.