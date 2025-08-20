Обстоятельства гибели пермских альпинистов изучает СКР

В СУ СКР по Кабардино- Балкарской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели двух альпинистов при восхождении на гору Уллу-Тау в ущелье Адыл-Су Эльбрусского района. Об это сообщается на сайте управления.

По предварительным данным, 20 августа 2025 года двое жителей Перми 1998 и 2000 года рождения в составе группы альпинистов совершали подъем на вершину. Не удержавшись на скале, они сорвались в ущелье и погибли.

«В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тел погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Ранее республиканское МЧС сообщило, что решается вопрос с эвакуацией тел погибших, для этого могут привлечь авиацию.