Бывшего начальника отдела нижегородского ГУАД осудили за взятку

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог госучреждения «Главное управление автомобильных дорог» (ГУАД) Алексея Бурагина. Его обвинили в получении взятки по ч. 3 ст. 290 УК РФ, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По фабуле дела, в 2023 году Алексей Бурагин получил 100 тыс. руб. через своего заместителя за незаконную выдачу технических условий при строительстве обхода Кстова на трассе М7 «Волга».

Подсудимый признан виновным, суд назначил ему три года лишения свободы условно и оштрафовал на 300 тыс. руб., на два года лишив его права занимать руководящие должности в сфере эксплуатации дорог.

Владимир Зубарев