В Кировском округе заключили под стражу 16-летнего наркокурьера

В Кировском округе Ставропольского края заключили под стражу 16-летнего закладчика. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Следствием установлено, что в июле полицейские задержали подозреваемого при попытке оставить на территории округа закладки с наркотиками.

Подростка подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.

Мария Хоперская