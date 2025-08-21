Тариф пошел на понижение

Прокуратура Башкирии добилась пересмотра тарифа на обработку отходов, установленную для ООО «Вторсервис». В конце 2023 года госкомитет Башкирии по тарифам определил для компании тарифы до конца 2028 года. Надзорное ведомство, проверив постановление госкомитета, пришло к выводу, что при определении тарифа были допущены нарушения. Например, в расходы «Вторсервиса» включили зарплату 35 сотрудников, хотя в 2024 году по штатному расписанию их было девять. Верховный суд Башкирии согласился с доводами прокуратуры. Юристы полагают, что отменить решение будет непросто.



Верховный суд Башкирии признал недействующим постановление государственного комитета Башкирии по тарифам «Об установлении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Вторсервис"». С соответствующим иском в суд обратился заместитель прокурора республики в интересах неопределенного круга лиц.

Как следует из материалов дела, спорное постановление было издано в ноябре 2023 года. Документ установил тариф на обработку твердых коммунальных отходов ООО «Вторсервис», которое ведет свою деятельность в Иглинском районе, до конца 2028 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте госкомитета, предельные тарифы для «Вторсервиса» на обработку ТКО составляли от 1099 руб. за тонну в первом полугодии 2024 года до 1710 руб. во втором полугодии 2028 года.

По мнению прокуратуры, в состав тарифа были незаконно включены расходы «Вторсервиса». Например, на приобретение сырья и материалов и их хранение – 1,74 млн руб., ГСМ – на 1,57 млн руб., расходы на оплату труда 35 сотрудников и отчисления на социальные нужды – 10,6 млн руб. При этом, установили в прокуратуре, фактически в 2022 и 2023 годах в штате компании числился 21 человек, а в течение девяти месяцев 2024 года — девять сотрудников.

Кроме того, госкомитет включил в тариф расходы «Вторсервиса» на выплаты за негативное воздействие на окружающую среду, хотя компания «деятельность по размещению ТКО не осуществляет», указано в решении суда.

ООО «Вторсервис», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Стерлитамаке в декабре 2018 года. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Совладельцы — Ильшат Ахмадуллин и Татьяна Анчутина. В 2024 году при выручке 40,1 млн руб. чистая прибыль составила 11,7 млн руб.

Представитель государственного комитета Башкирии по тарифам Регина Фахретдинова исковые требования не признала: постановление принято в пределах полномочий комитета с соблюдением требований законодательства.

Представитель «Вторсервиса» назвал иск необоснованным.

Верховный суд Башкирии обратил внимание, что при установлении тарифа учитываются текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, нормативную прибыль, а также расчетную предпринимательскую прибыль. При этом «Вторсервис» заявил операционные затраты на 2024 год в размере 29,8 млн руб., а госкомитет, устанавливая тариф компании, принял их на 18,3 млн руб. По мнению суда, ведомство включило эти расходы «с нарушением требований действующего законодательства».

Компания, указал суд, должна была приложить к заявлению об установке тарифа несколько документов: расчет расходов на регулируемые виды деятельности и закупочную документацию. Этого сделано не было, отметил суд. «При этом положение о закупке размещено ООО "Вторсервис" в единой информационной системе только 27 января 2025 года после проверки Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры»,— говорится в постановлении суда.

Несмотря на отсутствие документов, госкомтариф учел в операционных расходах «Вторсервиса» затраты на эксплуатацию объектов захоронения твердых коммунальных отходов, а также оплату труда, исходя из среднесписочной численности персонала, которые, по мнению суда, были завышены.

Таким образом, отметил ВС Башкирии, при определении величины тарифа были необоснованно включены затраты по отдельным статьям, перечисленным в административном исковом заявлении прокурора.

В госкомитете Башкирии по тарифам вчера на запрос «Ъ» не ответили.

«Судом подтвержден факт наличия целого ряда грубейших нарушений. Например, в тарифное дело не были включены копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупок товаров, работ и услуг. При этом без подтверждающих документов комитет все равно связанные с закупками расходы в расчеты включил,— отметил судебный эксперт группы Vetа Александр Терентьев. — Суд указал на очевидную нестыковку в численности персонала. И это даже не все нарушения, которые указаны в решении суда, но даже каждого из указанных выше достаточно для признания постановления комитета по тарифам недействительным. Так что, несмотря на то, что госкомитет может обжаловать решение в ВС РФ, шансы на его отмену можно назвать мизерными».

