Америку не беспокоит территориальная целостность Грузии

Впервые после пятидневной войны 2008 года США отказались присоединиться к совместному заявлению нескольких членов Совета Безопасности ООН в поддержку территориальной целостности Грузии. В Тбилиси убеждены, что тем самым Вашингтон не только вознаграждает Россию за готовность к сотрудничеству, но и наказывает грузинские власти за «антиамериканскую риторику». Тем временем Москва вполне довольна внешнеполитической линией нынешнего грузинского руководства: сразу после заседания Совбеза заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский похвалил грузинские власти за «стремление к нормализации отношений».

В Совбезе ООН 19 августа состоялось ежегодное заседание, посвященное годовщине пятидневной войны 2008 года. Как обычно, оно завершилось без принятия каких-либо документов. Но затем — и это тоже давно стало традицией — ряд членов Совета Безопасности выступили с совместным заявлением.

Подписанты назвали пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии «незаконной оккупацией», провели параллель со специальной военной операцией РФ на Украине, поддержали «суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах».

В числе стран, присоединившихся к заявлению, были Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция. А вот США в этом списке не оказалось — впервые за 17 лет.

Таким образом, Вашингтон не поддержал принцип территориальной целостности Грузии и требование о выводе российских войск из бывших грузинских автономий.

Оппозиция сразу обвинила правящую в Грузии партию «Грузинская мечта» (ГМ) в «крахе всей внешней политики», и особенно в «разрушении отношений с главным стратегическим союзником — США». По словам одного из лидеров партии «За Грузию» Теоны Акубардии, «произошедшее — закономерный итог антиамериканских заявлений властей о некоей вине США за развязывание войны в августе 2008 года».

В ходе заседаний парламентской комиссии по расследованию «преступлений режима Саакашвили» представители ГМ не только обвиняли Михаила Саакашвили в развязывании пятидневной войны, но и утверждали, что тогдашний президент Грузии «действовал по заданию американского "глубинного государства", с которым борется президент (Дональд.— “Ъ”) Трамп». Но ссылки на «глубинное государство» администрацию Трампа не впечатлили.

В июле тогдашний посол США в Тбилиси Робин Данниган заявила грузинским СМИ, что в Вашингтоне были возмущены секретным письмом, которое весной на имя президента Трампа отправил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе: послание, по ее словам, «содержало угрозы, было оскорбительным, несерьезным и было крайне негативно воспринято в Вашингтоне». Сообщалось, что господин Кобахидзе выражал недовольство молчанием администрации Трампа в ответ на «готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа».

Отношения между Вашингтоном и Тбилиси резко ухудшились после парламентских выборов октября 2024 года. Оппозиция обвинила ГМ в «тотальной фальсификации» результатов голосования. В декабре в центре грузинской столицы произошли столкновения между полицией и оппозиционерами. Вашингтон ввел санкции против ряда грузинских чиновников, а также против основателя ГМ миллиардера Бидзины Иванишвили. Тогда же США объявили о замораживании Хартии стратегического сотрудничества, которую Вашингтон и Тбилиси подписали в 2009 году через несколько месяцев после пятидневной войны. После победы Трампа грузинские власти не раз выражали надежду на то, что смена власти в Вашингтоне приведет к перезагрузке грузино-американских отношений. Но этого не произошло.

Тем временем Москва вполне довольна внешнеполитической линией нынешнего грузинского руководства.

Сразу после заседания Совбеза заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский похвалил грузинские власти за «стремление к нормализации отношений» между Россией и Грузией.

«Те, кто выступает против этого процесса, заинтересованы в том, чтобы сделать Грузию пешкой исключительно в своих геополитических интересах»,— подчеркнул дипломат. Он напомнил о значительном росте товарооборота между двумя государствами и большом числе российских туристов («около полутора миллионов в прошлом году»), а также подчеркнул, что руководство Грузии «проявило достаточно мудрости, чтобы отказаться от пагубного украинского сценария».

При этом Дмитрий Полянский дал понять, что рассчитывать на отзыв Россией признания независимости Абхазии и Южной Осетии в любом случае не стоит. И напомнил, что Москва продолжает настаивать на подписании Грузией с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего договора о неприменении силы.

Георгий Двали, Тбилиси