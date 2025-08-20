В Тольятти расторгнут фиктивный брак между местной жительницей и азербайджанцем

Прокуратура Центрального района Тольятти выявила факт заключения фиктивного брака между гражданкой России и гражданином Азербайджана. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что женщина в марте 2021 года согласилась на заключение брака с незнакомым иностранцем за материальное вознаграждение. До дня заключения брака она лично с будущим супругом не общалась, а после заключения брака совместно с ним не проживала, связь не поддерживала, его местонахождение ей было неизвестно.

«Поскольку целью заключения брака являлось получение выгоды для женщины и упрощение процедуры получения гражданства для мужчины, то в соответствии с действующим законодательством данный брак является фиктивным»,— заявили в прокуратуре.

В суд направили исковое заявление о признании брака недействительным, которое было удовлетворено.

Алексей Алексеев