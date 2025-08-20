Назначена руководитель управления Росимущества по Самарской области

В Самарской области назначена новый руководитель территориального управления Росимущества. Ольга Володина возглавила ведомство после подписания приказа министром финансов Антоном Силуановым. Информация об этом появилась на сайте Росимущества. Чиновница будет руководить управлением в ближайшие три года.

Ольга Володина временно исполняла обязанности главы ведомства с декабря 2024 года. До этого она работала заместителем руководителя межтерриториального управления Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.

Предыдущий руководитель ведомства Айвар Кинжабаев занимал должность с 2004 года и ушел в отставку в июле 2024 года. Вскоре после этого его задержали и обвинили в превышении должностных полномочий. Следствие утверждает, что с мая 2020 по июль 2021 года Кинжабаев незаконно продал пять земельных участков. Он был арестован. Экс-чиновник безуспешно пытался оспорить арест, а затем попросился на СВО.

Георгий Портнов