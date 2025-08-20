Минздрав опроверг информацию о дефиците онкопрепаратов в Свердловской области

В Министерстве здравоохранения Свердловской области опровергли информацию об имеющемся дефиците онкологических препаратов в регионе, сообищли в пресс-службе минздрава.

«Обеспеченность лекарственными препаратами на всех этапах достаточная. Все необходимые препараты закуплены своевременно. Запас лекарственных препаратов составляет четырехмесячную потребность. Необеспеченные льготные рецепты отсутствуют»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты с онкологическими заболеваниями в Свердловской области обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме. Кроме того, в министерство здравоохранения не поступали обращения граждан по вопросам отсутствия онкопрепаратов.

Ранее в ряде СМИ распространилась информация со ссылкой на общественную организацию «Движение против рака» о дефиците онкологических препаратов в Свердловской области.

Полина Бабинцева