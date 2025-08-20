Альпинисты из Перми погибли при восхождении в Кабардино-Балкарии

Мужчина и женщина погибли во время восхождения на пик Виа-Тау в Приэльбрусье. Как сообщает SHOT, речь идет об альпинистах из Перми, которые предположительно сорвались во время прохождения маршрута. Спасатели готовятся к спуску их тел. Вершина Виа-Тау на хребте Адылсу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, ее высота составляет 3742 метра. Категория сложности маршрутов составляет от 1Б до 2Б.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Напомним, в 2023 году при восхождении на восьмитысячних Дхалугари (Непал) погибла призер чемпионата России из Перми Надежда Оленева. Она попала в лавину.