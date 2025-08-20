«Продимекс»: фактическая урожайность культур в этом сезоне превышает прогнозы

Несмотря на непростые погодные условия текущего лета, уборочная на агропредприятиях УК «Продимекс Агро», входящей в ГК «Продимекс»,идет по намеченному графику.



Фото: ГК «Продимекс»

Как сообщили в компании, по состоянию на середину августа убранная площадь озимой пшеницы составляет свыше 90% от плана при средней урожайности 46,1 ц/га. Яровой ячмень убран на 90%, его средняя урожайность — 42,4 ц/га. Площадь убранной яровой пшеницы составляет более 30% от плана при средней урожайности 50,8 ц/га.

В конце второй декады августа агропредприятия планируют приступить к уборке урожая стратегической культуры — сахарной свеклы.

Средняя фактическая урожайность культур в этом сезоне превышает прогнозы, поэтому, идет активная закладка зерна в рукава для хранения, а также на склады филиалов.

Семеноводческие филиалы в полной мере обеспечены семенным материалом на следующий год. Семенной материал озимой пшеницы перемещен для подработки на Таловский семенной завод, и параллельно с подработкой идет активная отгрузка готовых семян конечным потребителям. Начались поставки покупных элитных семян озимой пшеницы под урожай 2026 года, все объемы законтрактованы в полной мере.