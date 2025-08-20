МИД России ввел санкции представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании. Ведомство объяснило это решение конфронтационным курсом британского правительства, продолжением поставок оружия Украине и созданием «антироссийского нарратива» со стороны Лондона.

«В их числе лица, распространяющие дезинформацию и голословные обвинения в адрес России в контексте СВО и осуществляющие враждебную лоббистскую деятельность, в том числе ратующие за ужесточение антироссийской политики Запада и усиление поддержки киевского режима»,— cообщил МИД РФ.

Среди 21 физлица, внесенного в «стоп-лист», под санкции попали колумнист газеты The Guardian Рафаэль Бер; корреспондент The Daily Telegraph Дэвид Блэр; колумнист газеты Times Мэтью Сайед; редактор и продюсер телеканала Byline TV Эдриэн Голдберг и корреспондент Джон Cуинни Byline Times.

Также под ограничения попали научный сотрудник Института Пилецкого и Центра международной и оборонной политики Университета Куинс Иэн Гарнер; директор Центра по проблемам финансов и безопасности Королевского института оборонных исследований Том Китинг; директор консалтинговой компании International Corporate Protection Limited Уильям Гиддес.

20 августа Минфин Великобритании расширил список антироссийских санкций на пять юридических и три физических лица. Среди них — зарегистрированная в России и Киргизии криптобиржа Grinex, киргизский Капитал Банк, компании «ТенгриКоин» и «Олд Вектор» из Бишкека (последняя — эмитент рублевого стейблкойна А7А5). Санкции введены в том числе в отношении главы A7A5 Леонида Шумакова.

Лусине Баласян