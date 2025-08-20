Из-за «Пира на Волге» перекроют часть центра Ярославля

В Ярославле из-за проведения гастрономического фестиваля «Пир на Волге» на участках центральных улиц будет перекрыто движение 23 и 24 августа. Об этом сообщили в мэрии.

С 19:00 22 августа до 23:00 24 августа автомобили не смогут проехать по участкам Которосльной набережной, Волжской набережной, улиц Революционной, Андропова, Почтовой, Подзеленье, Волжского спуска, площади Челюскинцев.

Также с утра 23 августа будут запрещены остановка и стоянка машин на Которосльной набережной, улицах Почтовой и Подзеленье, а также на Волжском спуске. Ограничения введут не на всем протяжении улиц.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на фестивале выступят кулинары из Белоруссии, Татарстана и Удмуртии, пройдут лектории, посвященные ярославской гастрономии, мастер-класс по созданию ковра ручной работы, показ короткометражного кино, концерт-перформанс группы «Волков Бэнд».

Алла Чижова