Из-за «Пира на Волге» перекроют часть центра Ярославля
В Ярославле из-за проведения гастрономического фестиваля «Пир на Волге» на участках центральных улиц будет перекрыто движение 23 и 24 августа. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
С 19:00 22 августа до 23:00 24 августа автомобили не смогут проехать по участкам Которосльной набережной, Волжской набережной, улиц Революционной, Андропова, Почтовой, Подзеленье, Волжского спуска, площади Челюскинцев.
Также с утра 23 августа будут запрещены остановка и стоянка машин на Которосльной набережной, улицах Почтовой и Подзеленье, а также на Волжском спуске. Ограничения введут не на всем протяжении улиц.
Фото: мэрия Ярославля
«Ъ-Ярославль» сообщал, что на фестивале выступят кулинары из Белоруссии, Татарстана и Удмуртии, пройдут лектории, посвященные ярославской гастрономии, мастер-класс по созданию ковра ручной работы, показ короткометражного кино, концерт-перформанс группы «Волков Бэнд».