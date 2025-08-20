Шопинг против стресса

Каждый третий россиянин обнаружил у себя признаки панического потребления. Шопинг помогает справиться со стрессом, признались почти 40% участников опроса, который провели консалтинговая компания «Яков и партнеры» и исследовательский холдинг «Ромир». Покупки оказались в два раза популярнее, чем поход к психологу или психотерапевту. При этом около половины респондентов сообщили, что шопинг для них — источник счастья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Он одинаково работает для покупок в онлайн-магазинах и торговых центрах, при этом действует схоже и на мужчин, и на женщин, рассказала директор Института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова: «Магазины — третье по посещаемости место после дома и работы. Причем как для мужчин, так и для женщин. Это место, куда ходят чаще, чем в рестораны, любые спортивные заведения или фитнес. 70% респондентов, в общем-то, нравится это делать. Любители шопинга чувствуют себя счастливее, чем те, кто говорит, что для них покупки — это "боль, которой я стараюсь избегать".

На вопрос о том, что конкретно приносит положительные эмоции в процессе покупок, люди называют абсолютно рациональные факторы. 55% респондентов говорят, что это выгодная цена или скидка, 21% отмечают ощущение ценности покупки. Дальше начинается интересное — большая часть опрошенных говорит, что они достаточно часто используют покупки по нерациональным причинам. Для того чтобы почувствовать себя счастливее, чтобы справиться со стрессом, без конкретной цели, просто чтобы развлечься. Самая универсальная категория — это продукты. Видимо, заесть стресс шоколадкой или купить себе что-нибудь вкусное, чтобы справиться с неприятностями, — это универсальная вещь, которая работает и для мужчин, и для женщин».

Напрямую шопинг как фактор необходимый для счастья не входит в список ответов опрошенных в рамках исследования россиян. Там значатся такие ценности, как семья, здоровье, стабильность и тому подобное. Тем не менее больше половины участников опроса идут за покупками как за доступным суррогатом счастья, отмечают исследователи. Причем чем сложнее ситуация в личной жизни человека или глобально, тем больше ненужных вещей оказывается в корзине, говорит кандидат психологических наук, доцент РАНХиГС Кристина Иваненко: «Социально-психологические и социологические исследования за последние 40-50 лет показывают сильную корреляцию периодов неопределенности и тревожности в обществе и спонтанных покупок.

Кажется, что в этом паттерне есть два фактора. Первый — это ощущение контроля. Неважно, что мы покупаем — продукты или вещи, — но небольшая импульсивная покупка, дает ощущение субъектности. Я чувствую себя автором своей жизни. Чтобы глобально себе вернуть это чувство, надо еще постараться принимать жизненно важные решения: переезжать или оставаться, менять работу. Все это дает нам чувство субъектности.

Если с глобальными вопросами все сложно, то шопинг — это очень энергосберегающий компенсаторный механизм, чтобы хотя бы на ближайшие 15 минут напомнить своей психике, что вы автор своей жизни.

Второе — это положительные эмоции. Когда тревожно, не очень понятно, как планировать, такое краткосрочное обладание тоже является сахарком для нашей психики. Конечно, как после легких углеводов скоро хочется опять поесть, так и эти не совсем полезные, непродуманные покупки достаточно быстро вызывают чувство "голода", и хочется сделать это опять.

Чем выше уровень предсказуемости в жизни, тем больше люди могут планировать стратегически, потому что если нет уверенности, что будет завтра, то легче пойти и купить лавандовый раф и получить радость хотя бы здесь и сейчас. Чем точнее и больше факторов мы можем предугадать, тем чаще и охотнее мы эти самые 500 руб., которые можно за минуту потратить на кофе, будем откладывать на что-то долгосрочное, на ту же квартиру, обучение или что-то впереди».

Кроме шопинга, россияне практикуют еще несколько способов выхода из стресса. Почти половина употребляет антидепрессанты и успокоительные, чаще это женщины, респонденты без высшего образования и вовлеченные в думскроллинг, говорится в исследовании. «Лечат нервы» алкоголем в тяжелом стрессе две трети опрошенных. А на постоянной основе — каждый пятый. Четверо из десяти россиян просто пытаются избегать тревожных новостей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова