Директор Нововоронежской АЭС угостил участников презентации экологического отчета яблоками из своего сада

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») - единственное промышленное предприятие в Воронежской области, которое ежегодно публикует отчет по экологической безопасности и публично презентует его. В этом году мероприятие прошло одновременно на двух площадках.

Фото: КП-Воронеж

В редакции радио «Комсомольская Правда в Воронеже» накануне 80-летия атомной промышленности состоялся прямой эфир с директором Нововоронежской АЭС Владимиром Поваровым, генеральным директором Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского Ольгой Пляминой, заместителем министра природных ресурсов и экологии Воронежской области Александром Царевым. Носят ли сотрудники АЭС дозиметры? Возможно ли организовать пляж рядом с прудом-охладителем НВАЭС? Каким вы видите эко-отчет будущего? Спикеры в течение часа отвечали на вопросы журналистов и зрителей прямой трансляции эфира. Символично, что публичная презентация отчета состоялась на «Яблочный спас». Гостей студии директор НВАЭС угостил яблоками, выращенными в своем саду, в 5 км от АЭС.

В это время в Молодежном центре Нововоронежа с лидерами общественного мнения, представителями экологических и общественных организаций, ветеранами и молодежью вели диалог специалисты отдела радиационной безопасности, отдела охраны окружающей среды Нововоронежской АЭС, отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления №33 ФМБА России, а также Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

Впервые трансляция отчета по экологической безопасности велась сразу в двадцати социальных сетях местных, региональных и федеральных сообществ. За час эфира более 1800 человек смогли ознакомиться с экологическими активностями атомной станции в 2024 году.

«Экологическая повестка Нововоронежской АЭС у всех на виду в регионе. Информация открыта и доступна. Предприятие модернизирует производство, повышает активность в сфере снижения негативного воздействия на окружающую среду. Эти практики можно тиражировать на другие предприятия, что в конечном итоге будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию Воронежской области», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Воронежской области Александр Царев.

«Нововоронежская АЭС в этом году предложила очень интересный формат публичного отчета. Когда 17 лет назад мы начали реализовывать идею публичных отчетов в Госкорпорации «Росатом», именно так мы и представляли работу предприятий по позиционированию компании как социально ответственной, которая тесно работает с населением. В то время отрасль была менее открытой, чем сейчас. Людям, которые живут рядом, важно знать, какое влияние оказывает предприятие на окружающую среду и качество жизни населения. В отчете дана достоверная и выверенная информация, основанная на статистических данных», — прокомментировала генеральный директор Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского Ольга Плямина.

Как отмечено в отчете, в течение 2024 года атомная станция реализовала множество природоохранных мероприятий. Одно из них — зарыбление пруда-охладителя энергоблока №5 НВАЭС. Для сохранения баланса ихтиофауны, очищения водоема, сдерживания роста фитопланктона и безопасной работы оборудования в технический водоем выпустили 6 тонн молоди толстолобика.

На Нововоронежской АЭС внедрена система экологического менеджмента (СЭМ). Это означает, что предприятие принимает на себя более жесткие обязательства в области охраны окружающей среды, чем того требует законодательство. В ходе инспекционного аудита независимые эксперты международного органа по сертификации «ДЭКУЭС» подтвердили соответствие СЭМ НВАЭС российскому (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и международному стандартам (ISO 14001:2015).

На регулярной основе специалисты станции и независимые эксперты осуществляют контроль и мониторинг состояния окружающей среды в районе расположения НВ АЭС. Сотрудники Лаборатории внешнего радиационного контроля и радиометрического контроля НВАЭС ежегодно проводят более 55 тыс. исследований. На территории области размещены 33 поста автоматизированной системы контроля, которые в режиме реального времени отслеживают все ключевые параметры окружающей среды. Произведенная НВАЭС за 2024 год электроэнергия позволила предотвратить выброс в атмосферу более 17 млн тонн парниковых газов в эквиваленте СО2, если бы выработка электроэнергии происходила с помощью угольной генерации.

В рамках экологических акций работники Нововоронежской АЭС проводили субботники на территории водоохранной зоны реки Дон и пруда-охладителя энергоблока No5 Нововоронежской АЭС, лесных массивов, ведущих к атомной станции, и в районе Каменно-Верховского водозабора. Яркой победой сотрудников НВАЭС в завершение 2024 года стал проект «Энергичные люди АЭС — архитекторы ЭКОбудущего», который на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в номинации «Ответственный бизнес» взял бронзу. Его цель — сформировать осознанное отношение к окружающей среде не только у работников АЭС, но и охватить широкие круги населения.

«Основополагающая часть нашей корпоративной культуры — социальная ответственность. За 61 год Нововоронежская АЭС не оказала негативного влияния на окружающую среду и человека. Все показатели соответствуют нормам и требованиям и находятся в пределах многолетних наблюдений», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.