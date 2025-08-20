Серое вещество

Серая толстовка — один из самых популярных базовых элементов гардероба. Притом что появился он относительно недавно, свитшот практически сразу завоевал мировую популярность. Оно и понятно: такая универсальная вещь подойдет практически к любому неформальному образу. Разбираемся, откуда же пошла история серого свитшота.

Мы уже давно знаем, что большинство вещей приходят в мужской гардероб либо из военного дела, либо из спорта. Свитшот — пример последнего. Изначально он появился для тренировок и игр в американский футбол в американских же колледжах. До конца XIX века спортсмены играли, как правило, в свитерах из плотной шерсти. Разумеется, такие свитеры плохо удерживали влагу, быстро становились тяжелыми плюс в них было невыносимо жарко — для занятия спортом экипировка не подходила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч Chicago Bears и Red Grange, 1935 год Фото: East News Рональд Рейган, 1940 год Фото: East News Игрок в американский футбол, 1934 год Фото: East News Матч The Giants, New York's и Kansas City Cowboys, 1925 год Фото: East News Команда игроков в американский футбол, 1931 год Фото: East News Гарольд «Ред» Грейндж, 1925 год Фото: East News Следующая фотография 1 / 6 Матч Chicago Bears и Red Grange, 1935 год Фото: East News Рональд Рейган, 1940 год Фото: East News Игрок в американский футбол, 1934 год Фото: East News Матч The Giants, New York's и Kansas City Cowboys, 1925 год Фото: East News Команда игроков в американский футбол, 1931 год Фото: East News Гарольд «Ред» Грейндж, 1925 год Фото: East News

В 1920 году Бенджамин Рассел, квотербек команды Университета Алабамы, устал от неудобства шерстяных свитеров и захотел решить эту проблему. Он пошел к своему отцу, известному на тот момент текстильщику Бену Расселу, с просьбой создать элемент экипировки, в котором было бы удобнее тренироваться. Расселы на пару разработали прототип современной толстовки.

Свитшот шился из плотного хлопка. Материал отлично впитывал и удерживал влагу, к тому же позволял коже дышать. Оригинальные свитшоты выглядели следующим образом: модель прямого кроя из серого хлопка, внизу и на рукавах удлиненные резиновые манжеты, чтобы было удобнее фиксировать толстовку во время игры. Спереди и сзади на горле — два треугольника из более мягкой и тянущейся ткани. Они были нужны, чтобы собирать лишнюю влагу во время бега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Том Круз, 1983 год Фото: East News Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта, 1978 год Фото: East News Одри Хепберн в фильме «Завтрак У Тиффани», 1961 год Фото: East News Следующая фотография 1 / 3 Том Круз, 1983 год Фото: East News Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта, 1978 год Фото: East News Одри Хепберн в фильме «Завтрак У Тиффани», 1961 год Фото: East News

Довольно быстро студенты по всей Америке ввели новую экипировку и для своих команд. Разумеется, практически сразу толстовки стали носить за пределами футбольного поля — сначала в кампусах, потом и на улицах города. К 1950-м серый свитшот стал уже не столько вещью студента-спортсмена, сколько базовой частью мужского (и не только) гардероба. Сегодня некоторые производители отдают дань оригинальной толстовке — длинные тугие манжеты или даже треугольники на горле. Правда, сейчас они скорее выполняют декоративную функцию. Большинство же свитшотов — это просто серые толстовки, которые отлично подойдут как для образа с чиносами и рубашкой, так и для расслабленного комплекта со спортивными штанами.

Илья Петрук