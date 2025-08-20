В Чистополе открыли завод картофеля фри за 3 млрд рублей

В Чистопольском районе состоялось торжественное открытие завода по переработке картофеля ООО «Чисто фри». Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Предприятие принадлежит АО «Холдинговая компания „Чистополье“» под руководством Альберта Хуснуллина, сына вице-премьера России Марата Хуснуллина. Завод позволит перерабатывать 40 тыс. тонн картофеля в год, производя картофель фри и другую продукцию.

«Предприятия по переработке картофеля очень важны для экономической стабильности и овощеводства. Рынок по переработке картофеля за прошлый год вырос на 10%», — отметила министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. Она подчеркнула, что Татарстан занимает второе место в России по производству картофеля.

В июле 2025 гендиректор управляющей компании холдинга Наиль Залаков на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана сообщал, что общий объем инвестиций в предприятие составляет 3 млрд руб., из которых 2 млрд уже вложены.

Анар Зейналов