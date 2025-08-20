В Тольятти завершился 4-й этап благоустройства набережной Комсомольского района

В Тольятти 18 августа подрядчик завершил работы в рамках заключенного контракта по

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

четвертому этапу благоустройства набережной Комсомольского района. Об этом сообщили в администрации города.

Горадминистрация заключила муниципальный контракт с ИП «Алешин» на сумму 10,8 млн руб. Контрактом был предусмотрен ремонт твердых покрытий. Кроме нового асфальта на этом участке уложена брусчатка, а на смотровой площадке появились новые перголы с диванами и урны.

«Теперь набережная обрела ровное и гладкое покрытие, которое обеспечит комфортные и безопасные прогулки для жителей всех возрастов. Надеюсь, что оно прослужит как можно дольше», — прокомментировал депутат гордумы Айдын Комбаров.

В горадминистрации отметили, что в следующем году благоустройство набережной Комсомольского района в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжится. Новый облик получит участок старой набережной в районе Речного вокзала и «Певческого поля».

Алексей Алексеев