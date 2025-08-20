«Раевсахар» подозревают в гибели рыбы

По результатам проверки, которую провела Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура по факту гибели рыбы в реке Тюлянь Альшеевского района, возбуждено уголовное дело о загрязнении поверхностных вод, повлекшем массовую гибель водных биологических ресурсов (ч. 2 ст. 250 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, ООО «Раевсахар» сбросило сточные воды в реку, превысив предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ, что повлекло гибель рыбы.

Сумма ущерба превысила 500 тыс. руб.

Майя Иванова