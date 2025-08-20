В Екатеринбурге открыли представительство Информационного центра СК России

В Следственном управлении СК России по Свердловской области создали представительство Информационного центра. Как сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области, взаимодействие с населением будет курировать майор юстиции Виктория Каракулева, назначенная инспектором по работе с общественностью по электронным каналам связи — через социальные сети.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина в регионах создается сеть представительств Информационного центра СК России. Их главной задачей является формирование устойчивой системы коммуникации с гражданами. На этих площадках жители смогут задать интересующие вопросы, подать обращение и быть в курсе новостей о деятельности ведомства.

Обратиться в представительство можно по телефону, через официальное сообщество Информационного центра Следственного комитета в соцсети «ВКонтакте» , а также через персональную страницу инспектора.

Полина Бабинцева