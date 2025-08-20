Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Балахнинца отправили на принудительные работы за пожар с ущербом 19 млн рублей

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Балахны, обвиненного в уничтожении чужого имущества из-за неосторожного обращения с огнем. В августе 2024 года он уснул с сигаретой у себя в кровати, пожар уничтожил имущество восьми соседних квартир, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ущерб владельцам квартир в доме на Цветном бульваре в Балахне оценен в 19,5 млн руб.

Подсудимый признан виновным и приговорен к году и шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Владимир Зубарев