ЦБ посоветовал банкам избегать аутсорсинга ряда критически важных процессов

Банк России рекомендовал кредитным организациям не передавать на аутсорсинг третьим лицам ряд «критически важных процессов». Информационное письмо, подписанное зампредом ЦБ РФ Дмитрий Тулиным, опубликовано на сайте регулятора.

ЦБ РФ советует не передавать на аутсорсинг утверждение стратегических документов, ведение бухгалтерского учета, составление и представление отчетности в ЦБ, совершение банковских операций и функции службы внутреннего аудита.

Также Центральный Банк порекомендовал кредитным организациям определить функции и ответственность органов управления и подразделений так, чтобы исключить конфликты интересов. Решения об отдаче на аутсорсинг критически важных процессов должен принимать совет директоров, говорится в документе.

В информационном письме отмечается, что кредитным организациям следует ежегодно оценивать необходимость пересмотра условий договоров с третьими лицами.