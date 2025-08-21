Успеть до повышения: семейная ипотека под 4,6% еще доступна

Дальнейшее ужесточение условий ипотечных программ неизбежно: в начале августа банки перестали получать бюджетные компенсации за льготные выдачи, а значит, в ближайшей перспективе ставки по ипотеке, скорее всего, снова будут расти.

Таков федеральный контекст развития рынка, и в этих условиях важно своевременно отслеживать и изучать условия собственных программ застройщиков — пожалуй, сейчас это наиболее доступный финансовый инструмент для покупки жилья.

Один из примеров подобной поддержки покупателей — программа льготной семейной ипотеки ГК «Агроспецтех», которую компания реализует совместно со Сбером. Банк обеспечивает проектное финансирование застройщика, отсюда — особые условия для покупателей квартир. Рассмотрим преимущества программы при покупке однокомнатной квартиры в новом ЖК «Патриот» в центре Московского района Нижнего Новгорода.

Стоимость однокомнатной квартиры в «Патриоте» — около 6,2 млн руб. Минимальный первоначальный взнос по программе льготной семейной ипотеки составит 20%, или 1,24 млн руб.

Если взять остальную часть в кредит на 30 лет, то ежемесячные выплаты составят 25,4 тыс. руб. Для сравнения: при равных условиях, но при ставке 6% годовых ежемесячный платеж составит 29,7 тыс. руб.

Льготная ипотека на подобных условиях доступна для нижегородцев хотя бы с одним ребенком до шести лет или ребенком с инвалидностью. Также ей могут воспользоваться семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми до 18 лет.

У девелопера ГК «Агроспецтех» в продаже представлены квартиры в семи жилых комплексах в разных районах Нижнего Новгорода. Вы можете выбрать квартиру комфорт- или элит-класса с различными вариантами отделки. Покупателям предлагаются как квартиры в строящихся домах, так и уже готовые проекты.

Звоните и узнавайте специальные условия и успейте воспользоваться своим правом на льготную ипотеку. Это отличная возможность приобрести жилье по выгодной цене!

Ставка 4,6% (ПСК 5,423–10,971%) в рамках программы скидок по ипотеке от застройщика, при строительстве с эскроу доступна скидка 1,4 % на ставку «ПАО Сбербанк» 6% в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Срок ипотеки от 12 до 360 месяцев. Кредит от 300 тыс. руб. до 6 млн. руб. Первоначальный взнос от 20,1%. Кредит доступен семьям с ребенком до 6 лет; с двумя детьми до 18 лет. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015 г.

