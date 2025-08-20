Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему девелоперы все чаще вписывают в проекты живых комплексов водную инфраструктуру.

Элитных жилых комплексов, оснащенных собственной водной инфраструктурой, стало больше. На рынке первичной недвижимости в Москве насчитывается около 70 таких проектов в классах «премиум» и «делюкс», из них 26 (это почти 40% от общего объема) предлагают своим резидентам бассейны, посчитали эксперты компаний Whitewill и «Балчуг Девелопмент», проведя исследование. Семь лет назад наличие бассейна в жилом комплексе было скорее исключением. По данным компании «Метриум», в 2018 году лишь 23% проектов премиум-класса и 7% объектов делюкс-сегмента предусматривали подобную инфраструктуру. Сегодня этот показатель достиг 38% и 37% соответственно. Таким образом, прирост составил 15% в сегменте «премиум» и 30% — в «делюкс».

Конкуренция между застройщиками усиливается, и сегодня недостаточно просто предложить дом в привлекательной локации, отмечают эксперты. Потенциальные покупатели тщательно сравнивают проекты, а наличие бассейна становится весомым преимуществом. Девелоперы расширяют инфраструктуру, чтобы выделиться на рынке и повысить ценность своего предложения. Дополнительно влияет устойчивый тренд на здоровый образ жизни, который все активнее сказывается на предпочтениях клиентов и формирует спрос на такие опции. Особенно ценится формат, когда в бассейн можно попасть, не выходя на улицу. Это воспринимается как серьезное преимущество и дополнительный плюс к уровню комфорта. При прочих равных условиях наличие бассейна повышает привлекательность и может ускорить продажи. Тем не менее ключевое значение все же имеют локация, общее соотношение цены и качества, архитектура и наполнение проекта.

Светлана Бардина