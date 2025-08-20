Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выставке-ретроспективе работ автора в Музее нонконформизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей нонконформизма Фото: Музей нонконформизма

В московском Музее нонконформизма (он расположен на Мясницкой напротив Дома чая, раньше это была просто Галерея Нади Брыкиной, а теперь Музей на основе ее же коллекции) открылась выставка-ретроспектива Владимира Андреенкова. В конце августа ему исполнится уже 95 лет.

Его судьба характерна для многих художников послевоенного поколения. Он был, как говорили в моей юности, «комбинатовским художником». В 1968 году был принят в штат в Комбината графических искусств Московского союза художников, выполнял заказы, выставлял эстампы и прочую печатную графику. А сам писал нефигуративные композиции, напоминающие работы американского экспрессионизма или абстракционизма — течений, которые развивались в параллельном художественном мире. Основательница музея и галереи Надя Брыкина так описывает нынешнюю выставку Андреенкова: «Это пространство показывает развитие его творчества. Вот он закончил Суриковский, вот он идет через 60-е с этими трансформациями, потом он переходит к своим вертикалям в 70-е. Потом вдруг в 80-х он возвращается к фигуративу».

Итак, сейчас здесь выставлено около 100 работ художника. От самых ранних «Автопортрета» и «Фигуры натурщика» середины 50-х, ученических, предельно реалистичных; через серию «Трансформации» 60-х и «Знаки», которые создавались в 70-80-е; до «Созвучий» 1990-х, в которых, пожалуй, наиболее ярко проявилась тяга Андреенкова к «цветомузыкальным» композициям, как отмечают многие любители его творчества. И еще: сотрудничество художника и галериста четко показывает, как исследователь, собиратель может помочь развитию художника. Андреенков был известен гораздо меньше, чем его современники, многие из которых так же выполняли госзаказы, творя для себя, «в стол». Только в конце века, благодаря галеристу Брыкиной, художник Андреенков стал известен. Сначала на Западе, а теперь он занимает достойное его таланта место в истории искусства на родине.

Дмитрий Буткевич