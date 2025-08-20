Пашинян и Оверчук обсудили сотрудничество Армении и России по линии ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком, прибывшим с визитом в Ереван. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, включая сотрудничество стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Было затронуто состояние динамики объемов товарооборота, а также ход реализации совместных проектов. Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес»,— сообщила пресс-служба армянского правительства.

24 июля Никол Пашинян прибыл на Алтай и встретился с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как сообщал Алексей Оверчук, Россия обеспокоена сокращением товарооборота с Арменией, а министры обсуждали, как эту ситуацию можно исправить.В 2024 году показатель достиг $12,7 млрд, увеличившись в 1,6 раза, однако взаимная торговля «недосчиталась» $2 млрд, а возможные потери в этом году могут составить уже $6 млрд. Тогда же вице-премьер подчеркнул, что Ереван все еще заинтересован в работе по линии ЕАЭС, несмотря на сближение с Евросоюзом. Российская сторона неоднократно называла невозможным одновременное членство Армении в этих объединениях.

Лусине Баласян